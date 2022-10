Tady krize není. Český dodavatel pro BMW láme rekordy

Stovky dveří do aut denně a každé jsou jiné. S francouzskými kůžemi, křišťály značky Swarovski, vyhřívanými opěrkami na ruce či hi-tech zvukovou aparaturou.

Honosné dveře se montují do elektromobilů BMW iX a limuzín nové série 7. Německý koncern navýšil objednávku těchto elektrických vozů, které v základní výbavě začínají na 2,5 milionu, resp. 3,5 milionu korun. Před koncem roku totiž potřebuje splnit emisní limity.

Nejen díky BMW má továrna práci na pět let dopředu. Rekordní rok čeká také díky výrobě interiérů pro kolínskou Toyotu, konkrétně do vozů pro střední třídu, jako jsou modely Yaris a Aygo.

„Roční obrat našeho závodu dosahuje v letošním roce více než jedné miliardy korun. To je více než trojnásobek loňského výsledku. Je to dáno hlavně náběhem nových projektů, které jsme implementovali v nové hale,“ říká Jiří Vaverka, ředitel závodu Forvia, jenž se zkolaudoval v říjnu 2021.

Pardubická továrna je jednou z osmi tuzemských závodů francouzské skupiny, která je sedmým největším dodavatelem automobilek na světě a jedním z pěti největších v Evropě. Faurecia se loni postarala o jeden z největších obchodů v autoprůmyslu za posledních několik let, když se jí podařilo ovládnout německého výrobce světlometů Hella. Hodnota transakce se odhaduje na 5 až 8 miliard eur, tedy zhruba 125 až 200 miliard korun.

Obě firmy prodávají dál pod vlastními značkami, ale vystupují pod obchodním názvem nově založené skupiny Forvia. Společnost pak v dalších továrnách v Česku vyrábí vybavení do interiérů vozidel, autosedadla nebo výfukové systémy.

V pardubické Faurecii je však všechno jinak. V posledním roce se významně navýšil počet pracovníků ze 476 na téměř 950. Bez investic do robotizace by byl současný stav ještě vyšší.

Další inovací jsou automatické vozíky, jež ve výrobní hale autonomně přivážejí na linku prázdné obaly od zákazníků a odvážejí boxy naložené zase novými díly do automobilů. „Díky těmto vozíkům se nám podařilo snížit počet zaměstnanců přibližně o šest až osm na směnu,“ shrnul Vaverka.

Továrna pracuje v módu „just in sequence“, tedy s minimální skladovou zásobou. Režim, který vyžaduje naprosté sladění dodavatelsko-odběratelských vztahů a dodávku načas přímo do automobilek, se přitom v současnosti potýká s obrovskými problémy. V pandemii měly totiž automobilky odstávky kvůli nedostatku čipů z Asie, letos zase chyběly kabelové svazky z Ukrajiny, devastované válkou.

„Dodavatelský řetězec se dnes potýká s problémy inflace a zdražování energií, takže velmi často se stává, že nejsou schopni dodat včas a my musíme tyto věci řešit krizovým managementem,“ popsal Vaverka. „Nejužším místem v dodavatelském řetězci jsou dnes polovodiče a dodávky polovodičů,“ dodal.

Největší spotřebu elektřiny, jejíž ceny nyní rekordně rostou, představuje obří vstřikolis, který z plastových granulí každých šedesát vteřin vylisuje přístrojovou desku. I kdyby to asi bylo úspornější, jeho spotřeba je taková, že provoz by neutáhla ani vlastní solární elektrárna. Forvia Faurecia je poměrně dost závislá také na plynu, a to v oblasti termoformátování neboli úpravy povrchu pomocí plynových hořáků.