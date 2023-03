Tchajwanci chtějí stavět u Drážďan továrnu na čipy

Sasko a tchajwanský výrobce čipů TSMC vedou pokročilá jednání o výstavbě závodu firmy v této německé spolkové zemi. S odvoláním na dva informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Jednání se nyní zaměřují na vládní dotace. TSMC v roce 2021 oznámila, že zvažuje expanzi do Německa, šlo by tak o první evropský závod tohoto největšího smluvního výrobce čipů na světě.