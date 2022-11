Tesla nás oklamala. Akcionář žaluje firmu kvůli obří odměně pro Muska

Odměna v rekordním objemu 56 miliard dolarů (1,3 bilionu korun), kterou v roce 2018 přiznala svému šéfovi Elonu Muskovi americká automobilka Tesla, nyní směřuje k soudu. Napadl ji jeden z akcionářů, který soud žádá, aby odměnu anuloval. Informuje o tom stanice BBC. Odměna je rozvržena do více částí a více let, zda bude nakonec přiznána v uvedené výši, to záleží na tom, zda Musk splní stanovené výkonnostní cíle.