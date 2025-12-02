Texas zahájil vyšetřování čínského internetového obchodu Shein

Článek
Generální prokurátor amerického státu Texas Ken Paxton zahájil vyšetřování čínského internetového obchodu Shein s cílem zjistit, zda podnik neporušuje texaské zákony ohledně pracovních podmínek a bezpečnosti produktů. Vyšetřování zvyšuje tlak na společnost Shein, která se minulý měsíc dostala do problémů ve Francii. Tamní úřady totiž zjistily, že na jejích webových stránkách se prodávají zbraně a sexuální panenky připomínající děti, píše agentura Reuters.
Paxton uvedl, že texaské vyšetřování se zaměří na to, zda Shein nevyužívá nebezpečné a toxické materiály a neposkytuje zákazníkům zavádějící informace ohledně bezpečnosti produktů a etických aspektů jejich výroby. Vyšetřování podle Paxtona prozkoumá rovněž praktiky podniku v oblasti shromažďování údajů a ochrany soukromí. Společnost Shein se zatím k vyšetřování nevyjádřila.
Francouzská vláda nyní kvůli prodeji ilegálních produktů požaduje tříměsíční pozastavení činnosti platformy Shein ve Francii. Soudní slyšení ohledně tohoto požadavku by se mělo konat v pátek. Evropská komise (EK) minulý týden oznámila, že firmu Shein vyzvala k poskytnutí informací ohledně prodeje nezákonných produktů kvůli podezření, že platforma by mohla znamenat „systémové riziko pro spotřebitele po celé Evropské unii“. Firma Shein uvedla, že s EK spolupracuje.
Společnost Shein byla založena v Číně a nyní sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence - evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a zneužívání celních výjimek pro zásilky s nízkou hodnotou.