Letošní topná sezona bude krušná. Může chybět palivo

Průměrná denní teplota v Česku v pátek klesla na 11,3 °C a podle Českého hydrometeorologického ústavu se teploty budou držet pod 13 °C minimálně do začátku příštího týdne. To je hranice topné sezóny. Topná sezóna 2022/2023 tím oficiálně začala, byť se topení může možná ještě v dalších týdnech vypnout.

Na rozdíl od předchozích let to budou mít teplárníci nadcházející podzim, zimu a začátek jara těžší. „Jsou napjaté dodávky všech možných paliv. A není to jen plyn, ale i uhlí a biomasa,“ vysvětluje Hájek.

Nouze je způsobena hlavně nárůstem poptávky. „Nedostatek jednoho paliva se přelévá do těch dalších, kterými se ho snažíte nahradit. Jakmile vám chybí jedno palivo, tak zase chybí to další,“ popisuje Hájek.

Například v Plzni jsou už nyní problémy s dodávkami biomasy. Nemá ji totiž kdo zpracovat, odvézt z lesa, a tak tam čeká a hnije. „Odpad, tedy větve z vykácených stromů, se vyveze na hromadu na kraj lesa, a pak odpad musíte štěpkovat a dovézt jej do teplárny. Na to potřebujete techniku a lidi, což teď chybí,“ říká Hájek

Řešením by bylo dopravu zrychlit, protože nyní vagony jezdí krokem. „Budeme muset zavést to, co už mají v Německu, a to je upřednostnění vagónů s uhlím třeba i před osobní dopravou. Jinak to funguje tak, že nákladní vlaky jezdí jen v mezerách, takže v noci a ještě pomalu,“ říká Hájek.