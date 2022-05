Trutnovská Kara se staví na nohy. Plánuje tržby jako před covidem

Hlavním majitelem kožešnické a oděvní společnosti Kara Trutnov se stal s podílem 80 procent její dřívější vlastník Zdeněk Rinth. Pětinový podíl má skupina Natland Group. Letos Kara plánuje tržby 380 až 400 milionů korun, čímž by se dostala na hodnoty předcovidového roku 2019. ČTK to ve čtvrtek řekl Rinth. Kara k letošnímu 1. dubnu úspěšně splnila reorganizační plán a ukončila 13 měsíců trvající insolvenční řízení. Vlastnické změny proces záchrany a reorganizace Kary podle Rintha završují.

Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, pod Rinthovým vedením v polovině loňského května začala otevírat uzavřené prodejny. Nyní má v obchodních centrech 25 prodejen v Česku a sedm na Slovensku. Sklady a dílny má Kara v areálu v Trutnově - Bohuslavicích. Zaměstnává asi 160 lidí.

„Dál budu pokračovat v obchodní a finanční stabilizaci Kary. Dál budu Kaře poskytovat úvěrový rámec až do výše 50 milionů korun. Chystáme rekonstrukci některých prodejen a nyní naplno připravujeme kolekci pro podzim a zimu,“ řekl Rinth. Záměr tržeb až 400 milionů korun se podle něj zatím naplňuje. „Jarní kolekce byla úspěšná, pozici na trhu se nám daří upevňovat,“ řekl Rinth.

Téměř všechny nároky dlužníků Kara již uhradila. Pro úhradu pohledávek, které jsou postiženy různými incidenčními spory, Kara složila téměř šest milionů korun na zvláštní účet. Takzvaní nezajištění věřitelé by měli v reorganizaci získat zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek, zatímco v případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta. Kara měla 160 věřitelů, kteří po ní požadovali 277 milionů korun.