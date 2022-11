Úsporný tarif jen pro "zranitelné"? Týkalo by se to 300 tisíc Čechů

Během následujícího roku by mohl se snížením účtu za elektřinu opět pomoct úsporný tarif, i když tentokrát jen užší skupině spotřebitelů.

Zavedení pojmu zranitelný zákazník je obsaženo v novele energetického zákona, která reaguje na aktuální kritickou situaci na trhu s energiemi. Tito zákazníci vyžadují zvláštní ochranu především kvůli následkům, které by na ně mělo případné odpojení od energií.

Smyslem definice tzv. zranitelného zákazníka je také mimo jiné zajistit, že nikdo neodpojí od distribuční soustavy například člověka na dýchacím přístroji. „Zjednodušeně řečeno, pokud by v budoucnu došlo k černému scénáři výpadků elektřiny, distributoři by měli zakázáno vypnout elektřinu u těchto zranitelných zákazníků a náklady za ně by hradil stát,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva financí Tomáš Weiss.