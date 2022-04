Válka dopadá i do zdravé výživy. Český výrobce mění ruskou plodinu za dražší

Prakticky úderem války stopl český výrobce potravin z Otic u Opavy vývoz potravin do tří postsovětských zemí, které tvoří významnou část obratu firmy.

„Velmi to na nás zapůsobilo, protože část surovin odebíráme z dané oblasti. Vyváželi jsme do Ruska, na Ukrajinu a do Běloruska. Teď tyto možnosti padly, a to se nás v obratu dotklo kolem 7 až 8 procent. Budeme hledat jinde, snažíme se najít si další odbytiště pro naše výrobky,“ řekl v rozhovoru pro SZ Byznys ředitel Michal Čižmár.

V loňském roce společnost dosáhla obratu přes 561 milionů korun a válka firmu, která exportuje do více než třiceti zemí, může letos připravit o desítky milionů korun.

V Rusku a na Ukrajině nakupuje Semix dlouhodobě celou řadu surovin, například pohanku a sušené bílky. „Je nám jasné, že do ukončení války na Ukrajině nedostaneme ani kilo,“ popsal Čižmár aktuální situaci. Alternativy už prý má, ale jsou dražší.

Přenášet zvýšené náklady za suroviny, energie nebo obalové materiály do cen pro odběratele je podle Čižmára obtížné i u zdravých potravin, přestože jsou v posledních letech velmi žádané. O něco lépe se to daří u pekárenských směsí.

S obchodními řetězci se totiž ceny předjednávají tři i více měsíců předem, ale dodavatelé surovin, z nichž se potraviny vyrábějí, ceny v poslední době navyšují každý týden nebo dva. „Pokles marží je kolem deseti, jedenácti procent,“ říká ředitel.

„V průměru jsme zdražili o 5,5 procenta, někde je to o deset procent, jinde jen o jedno. Tlak na zvyšování bude přicházet dál,“ sdělil Čižmár. Za optimální považuje zdražení o dvě procenta nad inflaci, tedy zhruba o 15 procent.

Mezi nejprodávanější výrobky do maloobchodu patří produkty z klíčeného ovsa, müsli srdíčka a také alternativa jogurtu pro vegany. Pro stejnou skupinu vyvinula společnost rostlinnou náhražku burgerů z fazolí a hrachového proteinu.

Náhražek masa a konkrétně i veganských burgerů na trhu rychle přibývá. Nabízí je například koncern Nestlé (značka Garden Gourmet), český výrobce Heaven Labs (značka Mana), americký Beyond Meat a také koncern Unilever, který do Česka v roce 2020 vstoupil se svou značkou Vegetarian Butcher.

Podle výsledků nedávno zveřejněného průzkumu neziskové organizace ProVeg International, která propaguje rostlinnou stravu, však 90 procent konzumentů rostlinných produktů nejsou vegani ani vegetariáni, ale flexitariáni, tedy sváteční konzumenti masa. Právě na ně by výrobci chtěli cílit. Nejkonzumovanější jsou alternativy mléka, jogurtů a hovězího masa.

Značku z Otic znají i v Austrálii

Doménou českého Semix Pluso byla přitom od počátku v roce 1995 výroba směsí pro pekárny, které jsou dodnes důležitou nohou byznysu. Patří sem například makové náplně a Tvarogen, stabilizátor tvarohových náplní, který zvýrazňuje šťavnatost, vláčnost a zabrání tomu, aby v buchtách vznikla vzduchová kapsa.

„Za dvacet let existence se Tvarogen stal synonymem pro tuto kategorii. Když přijdete do pekárny, často se stává, že řeknou: ‚Dej tam něco jako Tvarogen…‘,“ líčí ředitel, který do firmy přišel v roce 1997. Náplně pro pekárny tehdy zakladatelé firmy vlastnoručně plnili do pytlů a rozváželi Škodou 120 po klientech. Dnes má 220 zaměstnanců a pobočky v několika zemích.

Semix Pluso výrobce pekárenských směsí a zdravé výživy

firma sídlí v Oticích u Opavy, od svého vzniku v roce 1995 je v českých rukou

má 220 zaměstnanců

exportuje do více než třiceti zemí Obrat 2019: 589 milionů Kč 2020: 517 milionů Kč 2021: 561 milionů Kč (odhad) Roční zisk firmy bývá kolem 20–30 milionů korun.

Při výrobě makových náplní společnost zpracuje zhruba dva tisíce tun máku ročně. Spotřeba máku na tuzemském trhu se pohybuje kolem 4,5 tisíce tun.

Nejdál své výrobky Semix exportuje do Austrálie, Japonska či Jižní Koreje, ale vyváží i do evropských zemí a Izraele. Export tvoří 51 procent obratu.

V tuzemsku v roce 2019 vystavěla divizi na klíčené obiloviny a luštěniny za zhruba sto milionů korun. Nyní chce v souvislosti s boomem zdravé stravy investovat do dalšího rozšíření.