Víc místa pro slepice a konec stříhání zobáků. Ceny vajec i masa vyskočí

Do roku 2012 musely mít slepice v konvenčních klecových chovech prostor 650 centimetrů čtverečních, to je přibližně plocha papíru A4. Obohacené klece, které je povinně nahradily, jim zajistily prostor 750 centimetrů, tedy o decimetr čtvereční víc. Teď je možné, že Evropská unie v pravidlech ještě přitvrdí.

Naznačuje to rozsáhlá zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který doporučil nejen plošně klecové chovy zakázat, ale také celou řadu dalších opatření, jak zajistit zvířatům větší komfort.

Obchodníci v tuzemsku se v minulých letech předháněli ve slibech, kdy sami klecová vejce přestanou prodávat, na maloobchod to tedy bude mít mizivý dopad.

Nicméně v případě zákazu klecí jen českou legislativou by nebyl problém klecová vejce dál dovážet a zpracovávat pro potravinářské účely. S unijním zákazem by však skončil přísun nejlevnějších „trojkových vajec“, ať už například pro výrobu cukrovinek, melanží a jiných produktů, kde dnes kritizuje používání „klecovek“ ze zahraničních velkochovů jen málokdo.

Chovatelé by měli snížit agresivitu samců vůči samicím, například snížením podílu samců v hejnech pod 1:10. „U brojlerů úřad doporučuje, aby byla zajištěna maximální hustota osazení na 11 kg na metr čtvereční, a aby byla rychlost růstu brojlerů omezena na 50 g za den,“ zmiňuje Dlouhá.

Ochránci zvířat uvádějí, že zatímco brojleři se v přirozených podmínkách dožívají šesti let, v intenzivních velkochovech jsou vyšlechtěni tak, aby rostli rychleji a běžně se porážejí před šestým týdnem života.

Podle několika zemědělských organizací z EU včetně Asociace zpracovatelů drůbeže (AVEC) a Copa a Cogeca jde o nejvíce šokující doporučení. Varují před nutností vysokých investic do rozšiřování chovů. V současnosti je totiž maximální limit u brojlerů 39 kilogramů na metr čtvereční. Znamenalo by to pokles zhruba z 19 kusů na šest kusů na metr čtvereční.