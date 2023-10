Vláda chce domácnostem škrtnout příspěvek na drahé teplo

Dotační program vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a po případném vypsání výzvy měly o prostředky žádat přímo teplárny. Ty by následně odběratelům tepla zpětně vyplatily za loňský a letošní rok částku, která by přesahovala zastropovanou cenu tepla.

Přestože by ceny energií měly nadcházející topnou sezonu klesat, náklady na vytápění lidem v loňském roce stouply o desítky procent. Stát měl kompenzovat zvýšené náklady na teplo za období od 1. února do 31. prosince 2022 a za sezony od 1. ledna do 31. prosince 2023, kdy byly částky za teplo vlivem rostoucích cen paliv vysoko.

„Pokud by vláda podporu zrušila, zachovala by se neseriózně vůči zákazníkům tepláren a poškodila by svou pověst vůči Evropské komisi, na kterou byl vyvíjen značný tlak, aby urychlila notifikaci podpory. Na přípravě podpory pracovala řada úředníků ve státní správě i v Evropské komisi. Bylo by fér, aby se jim i zákazníkům tepláren vláda alespoň omluvila a svůj postup vysvětlila,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.