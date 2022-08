Výroba české gumy s logem slona stojí. Náhle přišla o dva miliony zákazníků

V Česku každý rok nastoupí do první třídy zhruba sto tisíc dětí. V Rusku jsou to dva miliony a právě tam v minulosti směřovala převážná část produkce českobudějovické Gumárny společnosti Koh-i-noor. Od války na Ukrajině se však školní gumy z Česka do Ruska nevyváží, a tuzemská gumárna proto omezila jejich výrobu.

„Tomu nešlo vzdorovat, takže jsem se rozhodl část Gumárny na určitou dobu zavřít. Je to smutné, ale jiná cesta není,“ říká majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza s tím, že zhruba 40 lidí, kteří ve výrobě pracovali, firma okamžitě zaměstnala jinde. Zavřená je část vyrábějící stěrací pryže – tedy školní či kancelářské gumy. „Nechali jsme otevřenou část technické pryže, tam se vyrábí pro techniku, což je něco jiného,“ dodává Bříza.

Současná situace má ale dopad i na pastelky a tužky, které firmu proslavily a které se vyváží do 80 zemí světa. Materiál totiž výrazně zdražuje. „Dřevo, které jsme vozili z Ruska, už z Ruska vozit nemůžeme. Kupujeme ho z Číny, která ho nakoupí v Rusku a my ho pak budeme vozit přes oceán,“ vysvětluje Bříza s tím, že holding má v současné době ale jednu velkou výhodu, a tou jsou zafixované ceny energií. I tak ale tužky musí o 15–20 procent zdražit – jaký dopad to bude mít na zákazníky, a tedy objem výroby v následujícím období, si Bříza netroufá odhadnout.

Malý pekař to při těch cenách energie nemá šanci přežít. Vlastislav Bříza, šéf Koh-i-noor

Jak ale Vlastislav Bříza upozorňuje, i přes problémy s Ruskem, kde firma měla výrobu i prodejny, holding Koh-i-noor extrémní zdražování vstupů a současnou krizi určitě přežije. Horší situace však bude podle něj u menších podniků.

„Doba je složitá. Víme, co nás čeká, přijde podzim, který nebude jednoduchý. Uvidíme. Kdo je připraven, není překvapen,“ říká Bříza s tím, že pro firmy, které budou závislé na bankách to při dnešních úrocích nebude nic jednoduchého.

„Malý pekař to při těch cenách energie nemá šanci přežít. Ten, kdo dělá z plastu a má 20 lisů, bude mít také problémy. Uvidíme, co se bude dít. Nebude se to tolik týkat nezaměstnanosti, protože tak, jak dnes neexistuje trh pracovní síly, tak tam to přeskupení nebude tolik silné. Nezaměstnanost trochu stoupne, ale nebude to hrůzostrašné,“ dodává.

Drobné firmy už krachují