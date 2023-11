Z dravce lovnou. Miliardář Vítek musí odrážet další útok na majetek

Realitní magnát Radovan Vítek má dlouhodobě pověst byznysmena s ostrými lokty, který nevynechá žádnou příležitost k rozmnožení svého majetku. V posledních letech ale sám musí opakovaně čelit útokům na svou skupinu CPI Property Group. Ať už od bývalých obchodních partnerů, nebo od některých investorů do cenných papírů holdingu. CPI je jedna z největších nemovitostních skupin ve střední a východní Evropě.

Dlouho to byl přitom Vítek, kdo na trhu lovil oslabené kusy. První takovou akci podnikl již před více než čtvrt stoletím. V roce 1997 bylo Vítkovi teprve šestadvacet let, když se se společníky pustil do ne právě přátelského převzetí spotřebního družstva Včela. Již tehdy nebyl cílem maloobchod, ale v první řadě nemovitosti, které Včele patřily.