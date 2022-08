Žebříček nejohroženějších pozic. Z pracovního trhu jich zmizí statisíce

„Výpočet předpokládá postupné navyšování průměrného věku odchodu do důchodu ze současných 62,3 let na 64,5 let v roce 2030. Plošné navyšování věku odchodu do důchodu o jeden rok nad rámec již schváleného vývoje může teoreticky navýšit počty pracujících o přibližně 80 tisíc, ale pouze 25 procent by přímo pomohlo v chybějících povoláních. Dalších 34 procent by bylo možné přeškolit na chybějící povolání a 40 procent by zaměstnání nenašlo a zůstalo by v sociálním systému,“ okomentoval možnost zapojit více pracovníků nad padesát let věku Švejcar.