Zvýšení jízdného v Praze je opět ve hře. MHD bude potřebovat 750 milionů

„Tohle je otázka výsostně politická. Dopravní podnik není cenotvůrce, tím je město a město určuje jak cenu jednotlivého jízdného, tak cenu časového jízdného. Čistě z ekonomického pohledu by se dalo říct, že to jízdné je velmi levné. Politici se ale určitě nerozhodují jen podle ekonomických aspektů, ale i podle aspektů sociálních,“ řekl Petr Witowski v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Jediný problém, který to může představovat, je rozhodnutí o tom, jak bude vypadat struktura jízdného na příští rok,“ říká s tím, že „v momentě, kdy by se jízdné nezdražilo, tak politici do městské kasy budou muset sáhnout hlouběji, energie se zdražují i nám a ten kilometr, který my pro město odjezdíme, je dražší“.