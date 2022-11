„Fosilní hyena“ nazvali Křetínského aktivisté. „Bláboly“, reaguje firma EPH

„Pokud se německý plán zrealizuje – a za předpokladu, že nevzroste poptávka po elektřině – by v roce 2030 bylo potřeba z fosilních zdrojů doplnit asi 160 TWh. Obnovitelné zdroje by za těchto podmínek vyrobily asi 90 TWh přebytků,“ pokračuje Přibyla.

Report se ohrazuje také proti výstavbě nových nebo přestavbě starých uhelných elektráren na plynové. „Kvůli elektrifikaci průmyslu, dopravy a teplárenství bude potřeba vyrobit v létě asi 1,1–1,2krát elektřiny více než dnes, v zimě 1,3–1,6krát víc. Pokud by Němci vůbec nerozvíjeli obnovitelné zdroje, museli by kolem roku 2030 vyrobit z fosilních zdrojů, případně importovat, řádově 500 TWh elektřiny za rok,“ vysvětloval v minulosti pro SZ Přibyla.

Kriticky se autor dívá i na přechod k obnovitelným zdrojům, konkrétně výstavbě fotovoltaických elektráren. Skrze investice do zelené energetiky si totiž chce společnost pouze budovat svůj vliv na budoucí trh a ovládnutí jeho co největší části.

Na národní úrovni by se pak měly zrušit všechny dotace fosilnímu průmyslu, rozvoj obnovitelné energie by se měl přesunout do rukou domácností, obcí a komunit nebo by se měla vrátit klíčová energetická infrastruktura do rukou státu.