Japonsko varuje - světové zásoby zkapalněného plynu jsou na roky vyprodané

Dlouhodobé kontrakty na LNG, které začínají platit před rokem 2026, jsou již vyprodány. Přitom právě tyto kontrakty jsou pro kupující zásadní, protože nabízejí stabilní ceny a spolehlivé dodávky na mnoho let. Vyplývá to z průzkumu japonského ministerstva obchodu, na který upozornila agentura Bloomberg.

Japonsko varuje, že nedostatek investic do projektů vývozu LNG znamená, že dodávky budou v příštích letech napjaté. Pokud se dodávky ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů zcela přeruší, bude v lednu 2025 chybět na světě 7,6 milionu tun LNG. To odpovídá měsíčnímu dovozu do Japonska.