Každý Čech už dluží 300 000 korun. Celkově je to 3,14 bilionu

Dlouhodobý dluh Čechů činil na konci prvního pololetí 2,61 bilionu korun a jeho růst výrazně zpomalil. Meziročně se zvýšil o 332,3 miliardy korun, ve srovnání s prvním čtvrtletím 2022 je to o 51,5 miliardy korun více, což je nejmenší čtvrtletní přírůstek za rok a půl. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Rizikem nesplácení jsou v případě dlouhodobého dluhu nejvíce ohroženi lidé ve věkové skupině nad 55 let, kteří nesplácejí 0,8 procenta svých dluhů, což je napříč věkovými skupinami nejvíce. Co se krátkodobých závazků týče, jsou nejzadluženější lidé ve věku 45 až 54 let. Rizikem nesplácení úvěrů na spotřebu jsou ohroženy hlavně mladší věkové skupiny. Ve věkové skupině 25 až 29 let není spláceno 5,9 procenta objemu krátkodobého dluhu, což je nejvíce ze všech skupin. Největší podíl nesplácejících klientů (12,7 procenta ) se pak nachází ve věkové skupině 15 až 24 let.