Komentář: Potřebujeme baterky místo motorů aneb Jak nám ujel vlak

Ohrnují prý nos, místo aby manažerům Volkswagenu líbali ruce za to, že se rozhodli továrnu za desítky miliard korun postavit zrovna u nich, když o investici soupeří i další země. Samozřejmě to takhle jednoduché není.

Plzeňští nejsou žádní zpátečníci. Jen mají pocit, že je vláda příliš rychle postavila před hotovou věc. Berte, moc neremcejte, a ještě nám poděkujte. Pořádně jim vysvětlit, co všechno bude obří fabrika pro region znamenat, to se nikdo neobtěžoval.

Aby to bylo zřejmé: Česko továrnu na velké akumulátory do elektromobilů nezbytně potřebuje.

Má to zásadní význam pro fungování klíčového sektoru naší ekonomiky. Vždyť produkce autoprůmyslu tvoří 26 procent české průmyslové výroby a 23 procent veškerého exportu. V branži pracuje 180 tisíc lidí přímo a odhadem další půlmilion v navazujících oborech. A protože i mladoboleslavská Škoda očekává v roce 2030 zastoupení elektromobilů ve své výrobě z 50 až 70 procent, bez vlastní továrny na baterie se neobejde. Pokud tedy opravdu nechce být jen montovnou dílů.

Velké baterkárny už dnes stojí a fungují ve všech sousedních státech kromě Rakouska. Nejdál je Polsko. Akumulátory z tamní továrny jihokorejské firmy LG prozatím dováží právě škodovka. Český autoland ale jako kdyby zaspal a doufal, že EU od plánu na dekarbonizaci ještě odstoupí, a my si budeme moci dál vyrábět spalovací motory, převodovky a výfuková potrubí.

Realita je ovšem opačná. A my ji nezměníme. Zmíněné výroby postupně skončí a my je musíme něčím nahradit, abychom zvládli transformaci odvětví. Česko potřebuje vlastní baterkárnu nejen kvůli růstu ekonomiky, exportu, zaměstnanosti nebo domácím dodávkám. Možná daleko důležitější je zajištění know-how u moderní technologické výroby a vznik nových technických škol a oborů, jež dnes ani neexistují. Jinak nám ujede vlak, jak se říkává.

Na to všechno se dnes Plzeňští ptají. A od vlády neslyší dostatečné odpovědi. Postupně našli zastání i u lokálních a krajských politiků.

Dokonce ani ve skomírajících uhelných lokalitách na severu Čech. Tedy v regionu, který stále jako na spasení čeká na svou transformaci a přesně takovou investici do své budoucnosti by potřeboval daleko víc než bohaté Plzeňsko. Jenže se narychlo našlo právě jen fungující letiště Líně u Plzně. Není to ideální místo, ale Česko si nemůže dovolit takovou investici odmítnout.