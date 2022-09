Kvůli cenám energií může rozpočet vypadat úplně jinak, tvrdí experti

Tyleček také uvítal zvýšení výdajů na obranu a na investice do dopravní infrastruktury. „Po krizi by nám zastavení dopravních projektů mohlo ztížit návrat do ekonomického růstu,“ uvedl. Zároveň ale upozornil, že celkový návrh rozpočtu, jehož schodek by se měl proti letošnímu snížit o 35 miliard korun, považuje za optimistický. „Meziroční snížení schodku v situaci energetické krize a možné ekonomické recese bude možné pouze v případě pozitivního scénáře dalšího vývoje,“ uvedl.