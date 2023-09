Místo motorů do aut jaderný hi-tech. Američané si předcházejí Čechy kvůli atomu

„Továrna na komponenty pro malé modulární reaktory by byla (pro Česko) příležitost, na místo motorů do aut byste vyráběli vysoce kvalitní jaderné motory a komponenty,“ uvedl americký byznysmen s odkazem na českou automobilovou tradici, která je podobně jako energetika na křižovatce kvůli ekologickým nárokům na průmysl.

ČEZ tento týden oznámil, že odkládá termín pro odevzdání finálních nabídek do tendru o měsíc – do konce října. Podle neoficiálních informací je to právě kvůli zámořskému uchazeči. Na vlažný přístup k tendru Seznam Zprávy od léta upozorňují. Aktuální zpoždění tendru má podle zdrojů Seznam Zpráv souviset s nastavením struktury konsorcia Westinghouse a konstrukční firmy Bechtel, které mají v Česku zájem stavět společně. Do konce října ale také má být jasno o politické situaci v Polsku, kde má Westinghouse stavět nové bloky na základě mezivládní dohody. V půlce měsíce v zemi proběhnou volby, změna vlády by mohla přinést úpravy jaderných plánů, které nalinkovala končící vláda strany Právo a spravedlnost.