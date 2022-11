Důsledky energokrize. Průmyslník Otava zavřel svou burzovní firmu

Letos v polovině roku však firmu MTX Capital Services poslal do likvidace a licence zanikla. Důvodem jsou obrovské požadavky na zajištění obchodů s komoditami na burze.

Otava Jr. firmu převzal po svém otci Petru Otavovi starším, který ji počátkem 90. let privatizoval. Senior (zemřel v roce 2015) byl také spoluprivatizátorem důlní skupiny OKD, kterou v roce 2004 odkoupil Zdeněk Bakala.

Majitel skupiny MTX, do níž patří obchodní firma Metalimex, producent hliníku Al Invest Břidličná, Měď Provrly, dodavatel hliníkových dílů Strojmetal nebo koksovny OKK.

Firma je už vymazána i ze seznamu obchodníků České národní banky. „K zániku licence formálně došlo vstupem do likvidace, jde o specifický postup v tomto zákoně. Rozhodnutí o odnětí licence ČNB v tomto případě nevydávala,“ uvedla ředitelka komunikace ČNB Petra Krmelová.

Firmu poslal Otava do likvidace na začátku června, přičemž z obchodního rejstříku bude vymazána do konce listopadu. Podle Bečváře nemá ukončení činnosti firmy MTX Capital Services „žádný vliv na fungování skupiny“.

To by naopak mohlo být ohroženo, kdyby se skupina MTX do obchodování aktivně pustila. Firmy obchodující s komoditami od elektřiny přes zemní plyn a uhlí až k vzácným kovům v současnosti potřebují obrovské množství hotovosti, aby se udržely při životě. Té se jim často nedostává, takže musí pomoci bankovními úvěry, nebo úvěry přímo od státu.