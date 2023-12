Jak vznikl Babišův fond Hartenberg? Svůj původ má v Africe

„Den předtím, než jsem měl oznámit jméno, bez něhož bychom nemohli firmu založit, jsem si přehrával hezké momenty svého života, které by se daly použít. Vzpomněl jsem si na pobyt na vinici Hartenberg, kde jsme byli s manželkou před svatbou. Bylo to nádherných 17 dní života, cestovali jsme po Jihoafrické republice a asi pět nocí jsme strávili na vinařské usedlosti Hartenberg, kde byli velmi milí lidé, krásná příroda, skvělé víno, …,“ říká Janov.

Času už však moc nezbývalo. „Vybavilo se mi to přesně 31. prosince 2012 před půlnocí, kdy jsme se s rodinou vraceli od rodičů zpět do Prahy. Asi v půl jedné v noci jsem zastavil na benzince u Jihlavy, zkontroloval doménu a zjistil, že je volná. Okamžitě jsem si ji rezervoval,“ usmívá se dnes pětačtyřicetiletý manažer.

Hlavní postavou je tady Carl Schultz, který je na Hartenbergu vinařským mistrem třicátým rokem. „Víno nemá rádo změny,“ glosuje to s úsměvem. Nasedáme do jeho džípu a s námi dva chundelatí pejsci, kteří občas vyskakují, aby pronásledovali myši, a znovu naskakují zpátky. Po polní cestě míříme k nejvyššímu bodu vinice, odkud jsou vidět dva velké rezervoáry a vinařská usedlost uprostřed.

Divím se, že to lidé dřív nevěděli. „Zaprvé, část znalostí je úplně nová. Zadruhé, zemědělci jsou tady velmi konzervativní. A v neposlední řadě, na rozdíl od Evropy nemají žádné dotace. Ve Francii od chvíle přípravy půdy až po sklizeň hroznů vláda dotuje cca 40 procent celkových nákladů. Takže Francouzům nemůže nikdo konkurovat. A jsou to také ti nejagresivnější zemědělci. Když jsou nespokojení, nastane anarchie, vyjdou do ulic,“ zlobí se Schultz.

I proto je v Kapské oblasti ze stovek vinařství ziskových zhruba jen patnáct procent. Když je špatný rok, vinaři nedostanou kompenzace a ze ztrát se dostávají delší dobu. Hartenberg se proto snaží budovat mezinárodní značku a exportovat co nejvíc vín do Evropy. Dnes prodá v zahraničí zhruba třetinu z 500 tisíc lahví své produkce.

Některé z nich putují i do Česka. „Samozřejmě, všichni naši známí a obchodní partneři dostávají dodnes na Vánoce od naší firmy nějaký dobrý Shiraz z Hartenbergu,“ dodává Jozef Janov, se kterým jsme hovořili z Jihoafrické republiky telefonicky. V Hartenberg Capital (dnes Hartenberg Holding) pro Andreje Babiše za těch deset let vybudoval mimo jiné druhou největší kliniku umělého oplodnění v Evropě, a přinesl průměrné roční zhodnocení kapitálu 17 procent.

„Trvalo mi 15 let, než jsem materiál znovu dovezl z Bordeaux, a loni jsme sklidili první úrodu. V kapských archivech jsme našli historické zápisy o vývozu 30 sudů červeného dezertního vína Pontac do Londýna už v roce 1777. Měl jsem příležitost ochutnat s kapskými vinaři ročník 1791, 1820 a 1840. Je to neuvěřitelné, krásné víno. Ročník 1791 je lepší než 1820. Je to jedno z nejúžasnějších vín, která jsem kdy ochutnal. Už nikdy nebudu mít takovou příležitost,“ vyznává se Schultz, který mimochodem několikrát navštívil i Prahu.