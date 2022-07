Macronova vláda se vrací k uhlí, hraje to do karet Křetínského byznysu

Nyní se ale chystá tuto elektrárnu, která leží u německých hranic, znovu spustit, aby se vypořádala s nedostatkem plynu a elektřiny pro nadcházející zimu. Podle francouzské televize BFM Business bude vyhláška, která povolí opětovné spuštění elektrárny, zveřejněna do poloviny července. Mluvčí EPH Daniel Častvaj na dotazy SZ Byznys ohledně tohoto plánu neodpověděl.

Uhelná elektrárna Emile Huchet v Saint-Avold už začala povolávat zpět své zaměstnance, kteří byli propuštěni. Firmě to umožňují francouzské zákony a jedná se o zhruba 87 pracovních míst. Dvě třetiny z bývalých pracovníků jsou v současné době v důchodu nebo v předčasném důchodu a jedna třetina je v procesu přeřazování na jinou pozici.

Znovuspuštění 600megawattového uhelného bloku, který byl uveden do provozu v roce 1981, by nemělo být problém. „Máme zkušenosti s tím, jak udržet továrnu pro výrobu elektřiny k dispozici. Potíž je v tom, že minulou zimu jsme prováděli jen nezbytně nutnou údržbu, protože jsme počítali s tím, že na jaře bude elektrárna trvale odstavena,“ upozornil pro francouzský deník Usine Nouvelle Pascal Bernardi, bývalý vedoucí údržby turbín.

Francie se rozhodla od března 2022 uzavřít své poslední čtyři uhelné elektrárny. Kromě Saint-Avold a Gardanne se to týká elektráren v Cordemais v departementu Loire-Atlantique a v Le Havru. První dvě patří do GazelEnergie Daniela Křetínského, druhé dvě do francouzské skupiny EDF.