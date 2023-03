Návod od muže, který umí vydělávat: Kupovali jsme levně, prodávali draho

Skupina BHM vznikla z peněz, které Tomáš Krsek získal z prodeje svého podílu po ovládnutí plzeňské firmy Škoda Transportation. Dnes investuje do větrné energetiky ve Finsku i Česku, průmyslových nemovitostí, výstavby bytů kolem Prahy, na akciových trzích i do zdravotnictví.

studoval v USA a poté v Anglii, kde získal titul MSc. in Financial Economics na University of Oxford

Jsme velmi konzervativní. Máme dnes zadlužení zhruba dvojnásobek hrubého provozního zisku. Využíváme pouze seniorní bankovní financování. Do projektů nepoužíváme žádné mezaniny (způsob financování stojící na hranici mezi úvěrem od banky a přímým vstupem investora do firmy, obvykle je o 10 až 20 procent dražší než bankovní úvěr, pozn. red.) a žádné další, řekněme agresivní, typy financování.

Naskytla se zajímavá možnost kapitálově vstoupit do developera větrných elektráren Winda Power, toho jsme využili a stali se majoritním akcionářem. V přípravě teď máme ve Finsku další zhruba dva gigawatty projektů. To je poměrně hodně, a jsme tak jedním z nejvýznamnějších hráčů na skandinávském trhu.

Ano, významně. Ucházíme se o řadu projektů. Bohužel tento rozvoj má svá úzká hrdla. Primárně je to připravenost distribuční soustavy, respektive zajištění připojení do sítě. Všechno ostatní je řešitelné, pozemky se dají připravit ve spolupráci s obcemi či kraji.

Ano. Do tohoto segmentu bohužel nespadají pouze solární firmy, ale řada firem z energetiky a private equity, které vědomě šly do rizikových projektů, které stavěly za cizí peníze s velmi malým vlastním kapitálem. Takové projekty vidíme bohužel často a na českém i středoevropském trhu byla spekulativních hráčů celá řada.

Vychází to ze situace, kdy bylo v minulých letech financování téměř zdarma. Investičních alternativ, především pro retailové klienty, nebylo mnoho, tyto firmy platily velké provize do distribučních sítí (tedy zprostředkovatelům, kteří jejich dluhopisy prodávali, pozn. red.), a tím pádem získaly neuvěřitelné prostředky. Tito hráči nejsou institucionální či profesionální investoři, takže zainvestovali do velmi rizikových projektů, které se teď dostávají pod tlak.

Přesně tak. Očekávám na trhu velkou míru tlaku na tyto investiční projekty, které se vyznačují vysokým zadlužením a drahým financováním. Již dnes se každý týden bavíme řádově se dvěma nebo třemi subjekty, které hledají financování svých rozpracovaných projektů, anebo prodávají pod tlakem, protože nejsou schopny zrealizovat a zafinancovat to, co slíbily svým investorům.

Není naším zájmem soustředit se na segment velmi luxusního ani nízkonákladové bydlení. Naše projekty míří na kvalitní lokality pro život s dobrým dojezdem do Prahy, to je třeba náš projekt Icon Park Kladno, kde aktuálně stavíme 240 bytů.

Projekty máme kromě Kladna v Kralupech nad Vltavou, v Praze ve Strašnicích a v Mladé Boleslavi. Na tom posledním místě jsou to servisované apartmány pro aktivní seniory. Tohoto druhu bydlení se v Česku extrémně nedostává. Tyto senior rezorty stavíme formou družstva tak, abychom klientům mohli nabídnout i velmi výhodné financování, které by jinak mohlo být pro seniory obtížně získatelné.

To bych si jako investor přál, ale bohužel to tak zatím není. Ceny pozemků během minulých deseti či patnácti let extrémně vzrostly. I z toho důvodu bohužel nevidím velký prostor na to, aby novostavby, minimálně v okolí Prahy, mohly nějak významně klesat na ceně. O mnoho levněji se bohužel zatím postavit nedá. Mnoho lukrativních pozemků je vlastněno, řekněme, dlouhými penězi – to znamená lidmi, které netlačí potřeba hotovosti a jsou schopni si v krizi počkat, a proto nemají důvod snižovat ceny.