Nový šéf PPF Šmejc prodal za 17 miliard podíl v chorvatské sázkovce

Cena akvizice závisí na výkonnosti SuperSportu v roce 2022 a její celková výše je odhadována na 690 milionů eur (16,7 miliardy korun). To odpovídá celkovému ohodnocení SuperSportu ve výši 920 milionů eur (22,4 miliardy korun). Zároveň platí, že při splnění výkonnostních kritérií v letech 2023 až 2024 může EMMA Capital obdržet vyšší dividendy, než by odpovídalo jejímu 25procentnímu podílu. Celá transakce by měla být vypořádána nejpozději do konce roku.