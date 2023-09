Skončil otec moderního bulváru. Jedním titulkem dokázal otřást vládami

Jedna z nejvýznamnějších postav mediálního světa, americký tiskový magnát původem z Austrálie Rupert Murdoch, se vzdal svých funkcí a odchází do důchodu.

Murdochovo mediální impérium, společnost News Corp, má pod palcem noviny a televize po celém světě. Patří mezi ně britský The Sun nebo The Times, americký New York Post nebo Wall Street Journal, australský The Daily Telegraph či televizní kanály Fox News a Sky News Australia.

Do roku 2019 vlastnil také společnost 21st Century Fox, dokud ji za 71 miliard dolarů neodkoupil Disney.

Časopis Forbes ohodnotil majetek Murdocha a jeho rodiny na 17,3 miliardy dolarů, což mu zajistilo 96. příčku v žebříčku nejbohatších lidí světa.

Do světa novin se Murdoch doslova narodil

Není žádné tajemství, jak se Murdoch k médiím dostal. Narodil se 11. března 1931 a již ve dvaadvaceti letech zdědil po svém otci, válečném zpravodaji, společnost News Ltd. – a tím pádem i své první noviny. Ty začal zanedlouho vést a během několika let založil nebo odkoupil hned několik dalších australských médií.

Jeho strategie, jak uspět, byla jednoduchá. Vyhlédl si médium s finančními problémy a během chvíle ho přetvořil na bulvární plátek, který zanedlouho začal generovat enormní zisk. Za svůj život takto přetvořil desítky titulů.

V šedesátých letech se rozhodl přesunout s podnikáním do Británie, kde dříve studoval na univerzitě v Oxfordu. Mezi jeho první úlovky patřil deník The Sun, který Murdoch přetvořil na jeden z nejčtenějších bulvárních deníků v zemi. Získal také týdeník News of the World, který mu v budoucnosti přinesl problémy.

V sedmdesátých letech expandoval Murdoch do Spojených států, kde odstartoval svou americkou kariéru odkoupením deníků San Antonio Express and San Antonio News. V roce 1985 od Marvina Davise koupil filmové studio 20th Century Fox a zároveň získal americké občanství, kvůli kterému se musel zbavit toho australského.

Největší zlom v jeho kariéře však nastal v roce 1983, kdy koupil televizní stanici SATV, ze které udělal Sky TV a přikoupil k ní další kanály. Tím začal Murdochův vstup na televizní trh, který pokračoval založením Fox Broadcasting Company, pod kterou vznikla řada slavných seriálů, jako jsou Simpsonovi, Brooklyn 99, Ženatý se závazky nebo Family Guy.

Několik let také vlastnil baseballový tým Los Angeles Dodgers nebo sociální síť MySpace.

Kontroverze a skandály

Murdochova kariéra nebyla ovšem pouze plná úspěchů, ale také spousty skandálů. Jedním z těch největších je ten spojený s týdeníkem News of the World.

Tehdy byla odhalena řada tajných odposlechů, hackování telefonů nejen politiků a britské královské rodiny, ale také obětí trestných činů nebo rodin mrtvých vojáků. Kromě toho se ukázalo, že novináři podpláceli policisty.

Nejvýraznějším ze skandálů byl případ vraždy třináctileté Millie Dowlerové, jejíž hlasovou schránku novináři z týdeníku smazali, aby se tam vešly nové zprávy. To vedlo k tomu, že její rodina získala falešnou naději, že dívka žije. Kvůli sérii obvinění Murdoch vydávání News of the World nakonec zastavil a v několika britských denících otiskl oficiální omluvu. Za odposlechy se týdeník veřejně omluvil také například zpěváku Jamesi Bluntovi nebo herci Hugh Grantovi.

Kontroverze obklopují Murdocha také v politice. Jeho média jsou často označována jako stranická. Sám Murdoch navazoval kontakty s politiky po celém světě, aby ho podporovali, stejně tak, jako on podporoval je. Politici jako Hillary Clintonová, Donald Trump, Tony Blair nebo David Cameron věděli, že jejich vzestup nebo pád je částečně závislý na něm.

„Je sice v politice velké zvíře, říká se o něm, že je posedlý detaily života v mocenském zákulisí a osobně zastává extrémně pravicové názory, ale od politiků chce hlavně přízeň pro svůj byznys. Zradí své vlastní zásady, obejme politiky, kterých si nijak zvlášť neváží, jen když mají moc pomoci jeho firmě k většímu obratu,“ napsal o Murdochovi ve své knize Hack Attack Nick Davies, novinář z The Guardian, který rozkryl Murdochův skandál ohledně odposlechů.

Na vrcholu svého vlivu dokázal jedním titulkem v bulvárním plátku nebo prostřednictvím televizní obrazovky otřást vládami, vyzdvihnout oblíbenou postavu nebo ji v případě nepřízně naopak potopit. Jeho The Sun mimo jiné podporoval kampaň za odchod Británie z Evropské unie.

Mnoho médií, mnoho manželek

Murdoch vystřídal za život nejen mnoho médií, ale také mnoho manželek. Se svou první ženou, Patricií Bookerovou, má dceru Prudence.

Podruhé se tiskový magnát oženil s Annou Murdochovou, se kterou má tři děti – Elisabeth, Lachlana a Jamese. V roce 1969 Anna jen o vlásek unikla únosu a případné smrti. Poté, co Murdoch koupil The Sun a News of the World, se totiž dva muži rozhodli, že Annu unesou a budou požadovat výkupné. Omylem však unesli manželku Murdochova zástupce, Muriel McKayovou. Její tělo se nikdy nenašlo a muži byli odsouzeni na doživotí za únos, vydírání a vraždu.

Také s Annou se Murdoch posléze rozvedl a 17 dní po rozvodu se znovu oženil, tentokrát s Wendi Dengovou. V době jejich sňatku mu bylo 68 let. S Wendi má dvě dcery, Chloe a Grace. Ani toto manželství však nevydrželo a pár se v roce 2013 rozvedl.

Čtvrtou a poslední Murdochovou ženou byla bývalá modelka Jerry Hall, se kterou se oženil týden před svými pětaosmdesátými narozeninami. V roce 2022 se však kvůli neshodám rozvedli a o rok později požádal Murdoch o ruku svou novou partnerku Ann Lesley Smithovou. O dva týdny později však zasnoubení zrušil, údajně kvůli jejímu poblouznění moderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem.