Němci totálně otočili. Jaderné elektrárny letos nevypnou

Dnes list The Wall Street Journal s odvoláním na tři nejmenované německé vládní představitele uvedl, že zařízení zůstanou v provozu. Tento krok bude pro Německo přelomovým rozhodnutím, neboť v zemi až do ruské invaze na Ukrajinu panovala jasná a široká politická shoda na odklonu od nukleární energetiky.

Atomové elektrárny Emsland, Neckarwestheim 2 a Isar 2 měly být odstaveny do konce letošního roku. Není to kvůli jejich technologické zaostalosti. Všechny jsou provozně mladší než české Dukovany, které by měly fungovat nejméně do roku 2037. O předčasném uzavření všech jaderných bloků rozhodli němečtí politici už před jedenácti lety, poté co veřejnost ve Spolkové republice nebývale vystrašila havárie v japonské elektrárně Fukušima.