Jaderné elektrárny přidělávají Francii potíže. Kvůli vedrům jedou na minimum

Podle francouzských zákonů musí EDF snížit nebo zastavit výrobu jaderné energie, pokud teplota řek dosáhne určitých prahových hodnot. Pokud by totiž voda tuto teplotu přesáhla, hrozilo by, že při jejím vypuštění zpátky do přírody by mohla poškodit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti.