Nezaměstnanost na Slovensku klesla na více než dvouleté minimum

Tradičně nejnižší je nezaměstnanost v ekonomicky nejrozvinutějších regionech na západě, severu a jihu země. Například v Bratislavském kraji míra nezaměstnanosti dosáhla v říjnu 3,25 procenta. Naopak nejvyšší nezaměstnanost, a to 9,94 procenta, byla v Prešovském kraji na východním Slovensku.

Celkový počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v říjnu dosáhl na pětimilionovém Slovensku 160 266 osob. Meziročně to představuje pokles o zhruba 23 300 nezaměstnaných. Úřady letos v říjnu evidovaly 82 888 volných pracovních míst.