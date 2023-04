Odbory chtějí vyšší „pekelně nízkou minimální mzdu“. Pomůže to ekonomice, tvrdí

Odbory chtějí vyšší „pekelně nízkou minimální mzdu“. Pomůže to ekonomice, tvrdí

Odborová konfederace žádá zvýšení minimální mzdy od července o 1000 korun na sumu 18 300, od ledna 2024 pak o dalších 1200 korun, řekl šéf odborářů Josef Středula. Podle něj by lidé více nakupovali a pomohlo by to celé ekonomice.