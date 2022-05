Přehledně: Takto se perou s inflací ve světě. V Turecku dosáhla už 70 procent

Česká národní banka ve čtvrtek oznámila další navyšování dvoutýdenní repo sazby (2T repo). Jde o osmé navýšení v řadě, nejnižší byla úroková sazba v květnu minulého roku. Od té doby se dvoutýdenní úroková sazba zvedla z 0,25 procenta na aktuálních 5,75 procenta. Z evropských zemí je to šestá nejvyšší sazba, nejvíce má Moldavsko (15,5 %), následuje Turecko, Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Nejnižší úrokové sazby má Švýcarsko, a to záporných -0,75 procenta.

Meziroční inflace v Česku je podle posledních zpráv z března 12,7 procenta. Podle guvernéra ČNB ale již tak vysoká inflace nadále poroste až ke hranici 15 procent, které by měla dosáhnout na přelomu jara a léta. Česká inflace je osmá nejvyšší v Evropě, kromě již zmíněných zemí Česko přeskočila ještě Litva a Estonsko. Nejvyšší inflaci v Evropě má Turecko, a to 70 procent. Naopak nejnižší inflaci má Lichtenštejnsko s hodnotou 1,5 procenta.

Přestože má Česko jednu z nejvyšších inflací v Evropě, není na tom tak špatně. „Inflace se v různých zemích počítá jinak. Ve spotřebním koši, na kterém se měří inflace v Česku, je položka, která se jmenuje imputované nájemné. To je hypotetické nájemné, které by platili vlastníci bytu kdyby si ho měli pronajímat. Růst cen nemovitostí se tak skrze to promítne i do inflace. Eurostat tuto položku ve svých výpočtech nemá, výpočty jsou proto neporovnatelné,“ říká ekonom David Marek.