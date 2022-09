Regulace cen plynu by Německo mohla stát přes půl bilionu korun

To, jak by mohla regulace cen plynu v Německu vypadat, zatím není jasné. Německá vláda nicméně ujistila, že pracuje na celkovém řešení stabilizace cen energií a energetického trhu. Otázce cenové brzdy se v Německu věnuje expertní komise, která by podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) měla konkrétní návrhy předložit do konce října.