Rusko počítá s tím, že cenu svého plynu ještě letos zdvojnásobí

Rusko je hlavním dodavatelem plynu pro Evropu. Tok plynu z Ruska do Evropy je letos omezený. Některé evropské země od něj byly odstaveny poté, co odmítly platit za dodávky v rublech. Část přepravních kapacit byla po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uzavřena a dál trvá spor mezi Ruskem a Evropany ohledně turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Plyn v reakci na tyto události prudce zdražil.

Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17.614 Kč) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Vyplývá to z odhadu ruského ministerstva hospodářství, do kterého nahlédla agentura Reuters.