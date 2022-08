Gazprom vyhrožuje Evropě. Plyn prý bude v zimě ještě mnohem dražší

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom zveřejnil na svém telegramovém kanále zprávu, ve které shrnuje výsledky produkce a dodávek plynu za poslední půlrok. Na konci zprávy i odhaduje cenu plynu v nadcházející topné sezóně, která by se podle nich měla bezmála zdvojnásobit.

„Je třeba poznamenat, že ceny plynu na evropských spotových burzách překonaly hranici 2 500 dolarů. Podle konzervativních odhadů, pokud bude tento trend pokračovat, přesáhnou ceny v zimě 4 000 dolarů za tisíc kubických metrů,“ píše Gazprom.

„Tento typ vyjádření jasně ukazuje, že cílem Gazpromu není dodat evropským odběratelům nasmlouvaný plyn, ale využít svou manipulační sílu k udržení či dalšímu zhoršení již tak nepříjemné situace na evropském trhu s energiemi,“ okomentoval vyjádření ruského plynárenského monopolu konzultant poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek.

„U těch zákazníků, kde je cena fixována (smlouvami) na delší období, by se zdražení přesunulo až do doby po jejich vypršení. U průmyslových odběratelů, kde je často cena plynu odvozována přímo od spotových cen na trhu, by pak zdražení přišlo okamžitě,“ upřesnil dopady pro koncové zákazníky Kocůrek.

Je otázka, zda je takové zvýšení ceny ještě vůbec možné a jestli je reálné. „Podle posledního vývoje bych to nevylučoval. Co se ale týče vývoje cen plynu v zimě, tam žádné výpočty neplatí,“ říká Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Také Kocůrek říká, že takový skok by možný byl. „V průběhu celého roku 2022 sledujeme postupný růst cen plynu do takových úrovní, které jsme nikdy nepovažovali za dlouhodobě udržitelné. Klíčovou podmínkou pro další navyšování ceny plynu na evropském trhu je chování Gazpromu. Pokud ještě sníží či zastaví dodávky plynu do EU, mohou ceny na trhu dále růst,“ říká.

Gavor upozorňuje, že Gazprom už nyní dodávky značně přiškrcuje. „Skoro dvojnásobné zvýšení ceny už by hraničilo s tím, že by (Gazprom) přestal dodávat na trh jako takový,“ říká analytik.

Podle něj by ale v takovém případě bylo klidně možné, že by burza přestala fungovat a ceny by byly stanovovány administrativně. „Dnešní ceny považuji za absolutní hranici prodejnosti. Určitá část spotřebitelů už teď nezvládá platit a pokud by se cena ještě zdvojnásobila, opravdu významná část spotřebitelů už by si to nemohla dovolit,“ myslí si Gavor.

Plynárenský gigant dále informuje, že podle předběžných dat vyprodukoval od ledna 274,8 miliardy kubíků plynu, o 13,2 procenta méně než minulý rok. Do zemí mimo takzvané Společenství nezávislých států, mezi které patří Rusko, Arménie, Bělorusko a několik dalších zemí bývalého Sovětského svazu, exportoval Gazprom 78,5 miliardy kubíků plynu, o 36,2 procenta méně něž loni.

Ve zprávě zároveň uvedl, že dodávky skrze plynovod Síla Sibiře do Číny pokračují podle smlouvy, a navíc dokonce často překračují smluvené množství plynu. Do Číny tak proudí často více plynu, než má Čínská lidová republika nasmlouváno.

Gazprom v Evropě ztrácí spolehlivého odběratele, který byl ochotný platit vyšší cenu než například Čína. Evropská unie se nyní připravuje na fakt, že v zimě může být plynu nedostatek.

Naplněnost zásobníků v EU dosahuje podle Kocůrka z EGÚ 74 procent, maximalizují se dodávky plynu z Norska, Alžírska a pomocí LNG, instalují se nové plovoucí terminály pro zkapalněný plyn v Německu, v Nizozemí či v Estonsku a přijímají se opatření na snížení spotřeby plynu.