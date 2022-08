Elektřina nebyla nikdy tak drahá. Padla historická hranice a bude ještě hůř

Cena megawatthodiny elektřiny s dodávkou na příští rok vyskočila na německé energetické burze o 5,2 procenta na 502 eur, tedy 12 278 korun. To podle agentury Bloomberg představuje zhruba 500% nárůst za poslední rok. A s vidinou omezených dodávek ruského plynu v zimě zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl tento trend otočit.

Rostou však i ceny s dodávkou až na rok 2024 i 2025, což je pro všechny spotřebitele špatná zpráva – vyšší ceny elektřiny se udrží několik dalších let. A propíší se nejen do samotných účtů za elektřinu, ale také do ceny dalšího zboží a budou dál zvyšovat už tak vysokou inflaci.