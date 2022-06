Škoda Auto spouští privátní 5G síť. Umožní třeba automaticky parkovat auta

„Škodě Auto to umožní opravdový posun do průmyslu 4.0,“ vysvětluje v rozhovoru pro SZ Byznys šéf Vodafone Petr Dvořák s tím, že 5G na rozdíl od předchozí generace dokáže ohraničit konkrétní prostředí a odizolovat ho od zbytku světa.

O jak finančně velkou zakázku se jedná, Vodafone nechce sdělit s tím, že to byl předmět výběrového řízení. „Není to zakázka největšího rozsahu. Je to ale jeden z největších výrobních závodů v zemi. Pro nás je čest, že jsme mohli být dodavatelem právě pro Škodu Auto,“ říká Dvořák s tím, že věří, že i díky tomu se teď rozeběhnou další projekty v jiných firmách.