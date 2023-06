Stát vytáhne proti „černým pasažérům“ v odpadu. Zpoplatní letáky i trička

Textil, reklamní letáky a také časopisy. Typičtí „černí pasažéři“, kteří podle Ministerstva životního prostředí prodražují sběr odpadu, protože za jejich likvidaci nemusejí výrobci, prodejci nebo distributoři nic platit. To by se mělo změnit.

V rámci chystané legislativy, která do Česka přinese zálohový systém na plechovky a PET lahve, se zároveň stanoví nové poplatky za reklamní letáky.

Výši poplatku si stanoví autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Poplatek by podle Surého mohl být podobný, jako je tomu u papírových prodejních obalů, tedy 2500 korun za tunu.

Tento krok by mohl vést k dalšímu omezení distribuce letáků a přechodu k on-line propagaci. Ty jsou přitom už několik let mírně na ústupu. Své katalogy už přestal vydávat například švédský nábytkář Ikea (například v roce 2016 distribuovala Ikea 200 miliónů katalogů ve 32 jazycích). Letos letáky přestal distribuovat obchodní řetězec Tesco, který tak učinil jako první z velkých řetězců s potravinami. „Penny vydával dva letáky týdně, aktuálně má jen jeden. Globus nedodává tištěné letáky zákazníkům s mobilní aplikací. Takže se můžeme domnívat, že tištěné letáky už omezují,“ říká Petra Dvořáková, PR manažerka nákupního rádce Kupi.cz.

Kdy bude mít povinnost platit, zatím ale není jasné. Ministerstvo čeká na revizi směrnice EU o odpadech, která od roku 2025 stanovuje povinné cíle na separaci textilu. Obce budou muset zajistit kontejnery na textil. Podle náměstka se zatím počítá s tím, že náklady ponesou samosprávy, ale to není ideální řešení. „Byl bych raději, kdyby se to platilo v rámci nákupu zboží,“ dodal.

Už nyní je ale zřejmé, že poplatek výrobci a prodejci plně promítnou do cen oblečení, jako tomu bylo například u elektrospotřebičů.

„Na jednu stranu si říkám, proč situaci v oboru zhoršovat poplatky, ale na druhou stranu říkám ano, pokud to bude platit skutečně pro všechny a ve výsledku to pomůže životnímu prostředí. Musí se to však týkat všech, tedy i čínských e-shopů,“ komentoval záměr Václav Hrbek, majitel outdoorové značky Alpine Pro.