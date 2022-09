Ukrajina chce nabídnout Německu svoji elektrickou energii z jádra

Ukrajina v současné době dodává elektrickou energii do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. „Ale jsme připraveni vývoz rozšířit i do Německa,“ řekl podle agentury DPA před cestou do Berlína ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Šmyhal chce ale teď vývoz elektřiny výrazně zvýšit. „Bylo by to dobré pro obě strany. EU by získala více energie a my devizy, které naléhavě potřebujeme,“ řekl.