Vláda si uhladila cestu k ovládnutí ČEZ. Hodnota firmy spadla o 47 miliard

Veřejným prostorem opět rezonuje debata kolem zestátnění energetického podniku ČEZ. Děje se tak poté, co vláda ČR ve středu schválila návrh zákona, který snižuje potřebnou většinu hlasů akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstev.

Dle návrhu vznikající legislativy má nově postačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a to za současného navýšení usnášeníschopnosti na nejméně dvě třetiny základního kapitálu. Na tiskové konferenci po jednání vlády to ve středu uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Vláda reagovala na některé podněty Legislativní rady vlády, která ty původní návrhy našeho ministerstva označila za snad vypadající, že je pouze pro jednu jedinou firmu. Proto to rozšíření,“ uvedl Blažek. Nyní se tak pravidlo může vztahovat na více společností.

„Ministerstvo spravedlnosti zohlednilo v předloženém návrhu názor Legislativní rady vlády a díky tomu se tento zákon týká všech veřejně obchodovatelných společností, mezi které patří i ČEZ. Nyní, prosím, počkejme na to, jak návrh projde legislativním procesem,“ sdělila redakci SZ Byznys Michaela Lagronová z tiskového odboru Ministerstva financí.

Pokud by byl tedy zákon přijat, stát by se svým 70procentním podílem mohl sám, i proti vůli všech minoritních akcionářů, rozhodnout o rozdělení společnosti.

„V právním řádu totiž jinak obecně akcentuje princip ochrany minoritních akcionářů. Uvedená změna může být vnímána i jako jinak nekoncepční, když není zcela zřejmé, proč by ochrana minoritního akcionáře u kótované společnosti měla být rozdílná oproti společnosti, která nemá své akcie umístěné na evropském regulovaném trhu,“ říká pro SZ Byznys.

„V tomhle směru mělo být zahájeno správní řízení, aby si vláda byla vědoma, že tu máme kapitálové trhy a její vyjádření mohou způsobit ekonomické škody na majetku soukromých akcionářů a že za to nese odpovědnost. ČNB by měla vládě důrazně vysvětlit, že takto se k vlastním kapitálovým trhům uprostřed Evropy v civilizovaném světě prostě chovat nemůže a nesmí,“ vysvětluje investor, podle nějž měla zakročit i pražská burza, a to obzvlášť ve čtvrtek, kdy akcie ČEZu míří prudce dolů.