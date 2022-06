Výhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí dále propadla

Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek konstatovala, že ceny nemovitostí na konci roku 2021 byly v ČR o zhruba 40 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmům mediánové domácnosti a požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti. To je o 15 procentních bodů více než před půl rokem. „V nepříznivém scénáři by klesly během tří let ceny nemovitostí v souhrnu až o téměř 30 procent. Tento scénář hodnotíme jako velmi málo pravděpodobný, ale možnost, že by k němu mohlo dojít, je vyšší než v minulosti,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait. V základním scénáři ale ČNB nepočítá s tím, že by ceny bydlení v absolutní hodnotě klesly, pouze by přestaly růst.