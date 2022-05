Výrobní ceny v Německu vzrostly o třetinu, nejvíce od roku 1949

Ceny meziproduktů, jako jsou například kovy a dřevo, meziročně vzrostly o 26 procent. Spotřební zboží jako potraviny bylo na úrovni výrobců o 13,2 procenta dražší než před rokem. Zvláště vysoký nárůst cen byl u hnojiv a sloučenin dusíku, které se více než zdvojnásobily. To podle agentury Reuters ilustruje dopady konfliktu na zemědělství a na globální dodávky potravin.

Nejnižší nárůst cen, a to o 6,7 procenta, vykázaly převážně drahé investiční statky, jako jsou stroje (plus 7,6 procenta) nebo auta (plus 4,9 procenta).