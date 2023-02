Z jeho firmy se ztratily miliardy eur. Teď šéf Wirecardu vypovídá

Dnes už první slova bývalého šéfa zazněla. „Nevěděl jsem o falšování nebo zpronevěře,“ řekl Braun zemskému soudu v Mnichově, uvedla německá tisková agentura DPA. O chybějících 1,9 miliardy eur Braun řekl: „Nevěděl jsem o tom, že by tyto peníze byly zpronevěřeny.“

Braunovi společně s jeho hlavními společníky Stephanem von Erffou a Oliverem Bellenhausem hrozí v případě prokázání viny až 15 let vězení. Braunova pravá ruka a bývalý finanční ředitel Wirecard Jan Maršálek je od roku 2020 na útěku a je jedním z nejhledanějších lidí světa.

Sny o německém technologickém gigantovi se definitivně rozplynuly v červnu 2020, kdy Wirecard vyhlásila insolvenci – ukázalo se totiž, že firmě chybí v účetních závěrkách 1,9 miliardy eur, tedy přes 45 miliard korun. A při dalším zkoumání a prověřování se konečný účet dál navyšoval až do výše přes tři miliardy eur.

Markus Braun se do pozice generálního ředitele dostal v roce 2002 poté, co do firmy napumpoval kapitál ve snaze zachránit ji před krachem po prasknutí internetové bubliny.