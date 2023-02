Za 200 milionů, Kokoschkův obraz jde do dražby za rekordní vyvolávací cenu

Za 200 milionů, Kokoschkův obraz jde do dražby za rekordní vyvolávací cenu

S vyvolávací cenou 200 milionů korun půjde v březnu do aukce obraz Oskara Kokoschky s názvem Frau mit dem Sklaven (Žena a otrok). Dnes to za pořádající aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery sdělila Kateřina Sokolová