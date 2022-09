ČTÚ: Tichá dohoda tří operátorů Čechům výrazně prodražuje mobilní tarify

Například balíček s 20 GB dat a 300 minutami volání byl v roce 2021 v EU dražší jen v Maďarsku a Řecku. V České republice vyšel na více než 1000 korun. Nejvýhodněji lze balíček 20 GB dat a 300 minut volání pořídit v Rumunsku, a to za 113 korun. Tarif je levný také ve Španělsku (170 korun), Irsku (231 korun) a Polsku (266 korun).

Jediné, co se oproti ostatním státům Evropské unie vyplatí, je český datový balíček s 500 MB dat bez volání, který je nižší než průměrná cena v EU. Ten je však pro většinu zákazníků příliš malý.

Do vysokých cen mobilních tarifů nezasahuje ani vláda. Podle Marka Vošahlíka, vedoucího tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu, by to bylo porušování hospodářské soutěže. Jak dodal, k regulaci má přistupovat Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.