Češi na léto vyhlásili konec omezování

Dalo by se říct, že toho máme dost a chceme si odpočinout. Čtyři pětiny Čechů a Moravanů letos plánují vyrazit na dovolenou. Jde o největší podíl za poslední roky, a to i navzdory rostoucím cenám. Letos si na dva týdny volna připravují rozpočet 30,5 tisíce – o dva tisíce více než vloni. Vyplývá to z každoročního průzkumu Holiday Barometer společnosti Europ Assistance, jehož se zúčastnila tisícovka respondentů.