Recenze: Kdo byl nejdivnější rocker planety? Zůstává tajemný i ve filmu

„Vyvstaly otázky jako kdo to je? Co je? Odkud pochází? Je výtvorem cizí moci? Bláznem? Je nebezpečný? Chytrý? Hloupý? Je milý na své rodiče? Je skutečný? Předstírá? Je šílený? Příčetný? Je mužem, nebo ženou? Robotem? Kým vlastně je?“ ptá se v prvních minutách filmu hlas, který následně před diváky uvádí výtvarníka, tanečníka, herce a především zpěváka Davida Bowieho. Americký režisér Brett Morgen ve své dokumentární koláži neposkytuje na vyřčené otázky jasné odpovědi, pouze zve na návštěvu Bowieho vnitřního světa prostřednictvím střípků z jeho života, hudby a inspirace. Vytváří tak pravděpodobně nejkomplexnější dokument o britském hudebníkovi, který dosud vznikl.

Brett Morgen koncept Moonage Daydream vymyslel již o několik let dříve a v roce 2007 ho navrhl Bowiemu. Tomu se nápad zamlouval, ale protože už byl prakticky v profesní penzi, nechtěl se natáčení filmu příliš věnovat. Morgen se tak k dokumentu znovu vrátil až po zpěvákově smrti v roce 2016. Zkontaktoval Bowieho právníky a správce pozůstalosti a po dohodě s nimi se vrhl do pětileté přípravy monumentálního díla, pro které označení dokument jednoduše nestačí.

Stejně tak není třeba doslovně popsat, že se Bowie v jistém okamžiku svého života cítil ztracený. Pro pochopení je dostačující zpěvákovo vyznání, že až do středního věku nikdy nežil tak, jako by měla existovat budoucnost. A nyní, když ví, že po každém dni přijde další, sám netuší, jak s časem naložit.

Hudbu neslyšíme prostřednictvím média, které si můžeme dodnes pustit kdykoliv, ale prožíváme ji skrze jedinečné okamžiky. Vždy tak, aby divákům poodkryla další část Bowieho osobnosti. Píseň Changes tak v dokumentu reflektuje Bowieho myšlenku na to, že celý život je konstantní experiment, nepřestávající proces hledání. Skladba Let’s dance zase doplňuje záběry z Bowieho života v 80. letech, během kterých se dle svých slov sice cítí optimisticky, ale prázdně.

„Kdybychom všichni poslouchali to, co David říká, svět by byl o tolik lepším místem. Byl to muž, který vášnivě miloval život,“ říká o zpěvákovi Morgen.

Bowie v závěru dokumentu dospěje do okamžiku, kdy se usadí a uvědomí si, na čem mu záleží. Poprvé za celou dobu dokáže jasně odpovídat na otázky, stojí pevně na zemi a nachází svůj vztah k okolnímu světu. S diváky se hudebník i režisér pomyslně loučí slovy: „Důležité je to, co jste udělali. Ne kolik času na to máte. Ale co jste si přáli udělat.“