Karikatury Mohameda a meze západní svobody. Naučili jsme se něco?

Před centrální redakcí BBC v Londýně stojí socha spisovatele Goerge Orwella. Jako symbol svobody projevu. Na zdi za sochou je Orwellův citát: „Jestli svoboda vůbec něco znamená, pak je to právo říkat lidem i to, co nechtějí slyšet.“

Ano, právo. To neznamená, že to musím dělat vždy a za jakýchkoli okolností. Taková byla podstata diskusí o karikaturách islámského proroka Mohameda v roce 2005.

To, co se tehdy odehrálo, má smysl připomínat. Šlo o obranu svobody. A o právo kritizovat tu obranu. O svobodu, která nemusí zároveň být slušná a empatická. A o to, zda by taková měla být.