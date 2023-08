Roj Perseid je opět tady. Nejhustší bude v noci

Tento meteorický roj je na zdejší noční obloze pozorovatelný už od 17. července a k vidění bude až do 24. srpna. Nejhustší však bude v noci z 12. na 13. srpna. „Přísně vzato maximum nastane v neděli 13. srpna dopoledne, tedy za dne. Radarové pozorování bude samozřejmě možné, ale vidět očima to ve dne není,“ popisuje Pavel Suchan, tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd.

Odkazuje proto na předcházející noc ze soboty na neděli, kdy budou Perseidy vidět od večera do rána. „Více jich uvidíme v druhé polovině noci, kdy bude radiant roje v souhvězdí Persea vysoko nad obzorem a žádný meteor se nám tak neschová pod obzor,“ upřesňuje astronom.

Radiantem se nazývá bod, z něhož meteory vlivem perspektivy zdánlivě vylétají. Pronikají totiž do atmosféry z jednoho směru a při pozorování ze země vzniká podobný optický jev jako třeba při pohledu na koleje ubíhající do dálky.

Roj Perseid bývá v Česku vidět každý rok. Ale nakolik dobře, to záleží na fázi Měsíce. Letos budou z tohoto pohledu podmínky dobré. „V novu, kdy neruší vůbec, bude Měsíc 16. srpna. Tedy v noci maxima meteorického roje ze soboty na neděli to budou čtyři dny před novem a Měsíc bude rušit jen málo na ranní obloze,“ ubezpečuje Pavel Suchan.

Nebeské úkazy je nejlepší pozorovat v místech, kde je v okolí i v krajině co nejméně umělých světel. Nutné je také vyhnout se oslnění z nevhodných lamp nebo z projíždějících aut. „Proto je dobře se nejen za pozorováním Perseid vypravit daleko od měst do přírodního prostředí, u nás ideálně do hor,“ radí astronom Suchan. Zcela ideální možnost jsou pak takzvané oblasti tmavé oblohy. V Česku jsou vyhlášené tři.