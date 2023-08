Diagnóza: Srpnovou okupaci rozhodly tanky. Za vše ostatní si můžeme sami

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Od těch dnů nás dělí už 55 let. Vojska Varšavské smlouvy okupovala Československo, a potlačila tím demokratizační proces v naší zemi zvaný Pražské jaro.

Část vládnoucích komunistů za podpory sovětských tanků (pro lepší chápání mladších čtenářů raději napíšu: převážně ruských tanků) svrhla skupinu jiných vládnoucích komunistů. Ti při první vážné zkoušce selhali a v čele s Alexandrem Dubčekem podepsali v Moskvě podřízenost starým pořádkům.

Nepomohlo jim to, nezachránili se, stejně museli od válu. O to trapněji se někteří z nich později stylizovali do rolí mučedníků. Obyčejní lidé kladli několik měsíců odpor a poté se většinově přizpůsobili nové situaci. Karel Kryl tehdy napsal „beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka“. A tím by hodina dějepisu o imperiální mocnosti na východě a bezbranné zemi uprostřed Evropy mohla skončit. Každý by jí rozuměl, protože padouch i oběť byli nalezeni.

Jenže život je mnohem pestřejší, než by se mohlo zdát z historických šablon.

Diskuze o intepretaci dějin mohou být ošidné a patří odborníkům. Toto období jsem však zažil na vlastní kůži. Patřím ke generaci, která na tanky a vojenská auta v pražských ulicích nikdy nezapomene. S odstupem poloviny století bych dokonce řekl, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků mého raného dětství. A to, co se dělo dál, zažila celá dnešní starší generace.

Kdykoli se zpochybní, okleští spravedlnost a svoboda, probudí se mnoho z nás a ucítí možnost využít zkratky na cestě za kariérním úspěchem. Z logiky věci to samozřejmě bývají lidé ambiciózní a je vlastně jedno, zda jsou také nadaní. To vše se stírá, protože to jediné, co se v tu chvíli skutečně cení, je oddanost novému režimu.

Že lidé s morální integritou musí z cesty, se považuje jaksi za samozřejmé. A tak se husákovské Československo brzy probralo do světa politických procesů, prověrkových komisí, povinného schvalování okupace, vyhazování z práce. Děti těch slušných a především statečných nemohly studovat na vysokých školách.

Nic z toho nám přímo nedělali ani Sověti, ani jejich armáda. Oni poskytovali pouze kulisy a na dálku i režii. Nicméně největší svinstva jsme si úspěšně dělali sami. Jeden druhému, všichni všem.

Ačkoliv si rádi hýčkáme svou historickou roli nebohé oběti agresorů ze západní nebo východní strany, doba po okupaci v roce 1968 o nás samotných hodně vypovídá. Kromě několika měsíců odporu to rozhodně nebyla binární soustava my (Češi a Slováci) versus oni (Rusáci). A pokud snad, pak nikoliv na veřejnosti, ale ve skrytu obýváků, v šeru kolem táborových ohňů anebo nad půllitry na hospodských stolech. Čest všem, kteří to dělali jinak a pro něž bylo zachování morální integrity prioritní hodnotou.

Hlavním mementem 21. srpna je okupace sama. Tím aktuálně snad ještě důležitějším odkazem je ale existence skrývaných a na první pohled neviditelných sil, které se objeví kdykoli, když se společnost otřese a znejistí. Brzy poté se pojmy jako svoboda a spravedlnost mění v bezcenná, či dokonce vysmívaná hesla. V takové době se pravidla přenastavují a přejí všem bezskrupulózním, z nichž pak má zbytek společnosti strach. A strach je modus operandi, na který je v Česku vždy spolehnutí.

To se stalo i u nás po roce 1968. Kvůli souběhu různých událostí, a hlavně mezinárodní situaci, to celé trvalo 20 let. Ve snaze vyhnout se následné morální kocovině a také k uchlácholení vlastního svědomí jsme si, jako ve vlastní historii tolikrát, našli úlevné vysvětlení: byli jsme nevinnými oběťmi našeho velkého východního souseda.

Obávám se však, že mnohem více jsme byli oběťmi sebe samých.