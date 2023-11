Komentář: Odbory sáhly po mocném symbolu. Je to příliš velké sousto

Ne že by, probůh, ambicí protestu mělo být svržení úřadující vlády, nebo dokonce režimu. To se v demokratickém zřízení samozřejmě dělá jinak. Ale celkový apel protestu, jeho heslo, zaměření, cíl či požadavky by měly být přinejmenším podobně či srovnatelně jednoznačné a srozumitelné, jako byla před třemi dekádami vůle podepřít přechod od totality ke svobodnějšímu zřízení.